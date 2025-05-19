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        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 05:44 Güncelleme: 19.05.2025 - 06:42
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        Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Türkiye'deki en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise 255 kilometre mesafede Çanakkale olarak kaydedildi.

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