Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Türkiye'deki en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise 255 kilometre mesafede Çanakkale olarak kaydedildi.

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