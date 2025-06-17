Efsanevi Tour de France ruhu ikinci kez Türkiye’de!

Tour de France’ın ikonik yarış atmosferini İstanbul’un eşsiz coğrafyasıyla ikinci kez buluşturacak L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak. Bisikletçiler Avrupa ve Asya kıtaları arasında uzanan parkurda, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde unutulmaz bir bisiklet deneyimi yaşayacak.

Tour de France’ın Dünya Çapındaki Amatör Formatı L’Étape, Küresel Bisiklet Tutkusunu Buluşturuyor

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Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France, bu yıl 112. kez bisiklet tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Tour de France’ın uluslararası formatı olan L’Étape, ilk kez 1993 yılında Fransa ile İspanya arasındaki Pireneler’de düzenlendi. Amatör bisikletçilere, profesyonel sporcularla aynı parkurda pedal çevirme fırsatı sunarak büyük ilgi gören organizasyon, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. Bugün dünyanın dört bir yanında düzenlenen L’Étape yarışları, her yıl elli bini aşkın sporseveri aynı tutkuda buluşturuyor.

ABD’den İrlanda’ya, Danimarka’dan Polonya’ya, Türkiye’den Yunanistan’a dünyanın en güzel 20 şehrinde Tour de France uzmanları tarafından tasarlanan rotalarda düzenlenen organizasyonun İstanbul etabının hazırlıkları devam ederken, basın lansmanı Sepetçiler Kasrı’nda düzenlendi.

L’Étape Türkiye by Tour de France’ın detayları, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, SPX CEO’su Barış Andırınlı, L’Étape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas ve L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu’nun katılımıyla Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın destekleriyle, Visa ve Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunda 78 Event organizasyonu ile düzenlenecek L’Étape Türkiye by Tour de France 2025, dünyanın dört bir yanından bisikletçileri İstanbul’da ağırlayacak. Hem amatör hem de profesyonel sporcular, İstanbul’un manzaraları eşliğinde pedal çevirerek zorlu ama keyifli parkurlarda performanslarını test edebilecek.

Sarı siyah renkleri ile 112 yıldır düzenlenen ve bir dünya markası olan Tour de France’ın amatör serisi L’Etape Türkiye bisiklet yarışına Visa ve Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black’in yanı sıra CarrefourSA, SPX, Asperox, Mosso Bisiklet, Shimano gibi güçlü markalar eşlik edecek. Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu bu önemli organizasyonun paydaşı olurken organizasyonun kupalarına imza atan Mardin, kültürel paydaşı olmaya devam edecek. REKLAM 2025 PARKURU AÇIKLANDI İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan: “Birleşmiş Milletler’e üye 135 ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip olan İstanbul, tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, eşsiz bir mega kenttir. Böylesine özel bir şehirde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin yalnızca ilimizi ve ülkemizi değil, aynı zamanda ilgili spor branşlarını da daha görünür kıldığına inanıyoruz. İstanbul’u bir spor şehri haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedef sadece uluslararası yarışmaları düzenlemekle sınırlı değil. En genç yaşlardan itibaren çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda sporla buluşmalarını sağlamak, bizler için büyük bir öncelik. Çünkü başarılı sporcular yetiştirmenin yanı sıra, sağlıklı ve aktif bireyler için sporun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda başta katılımcılarımız ve sponsorlarımız olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum.”

REKLAM Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay: “İki kıtayı buluşturan, medeniyetlerin, sevginin ve sporun şehri İstanbul’da, Tour de France’ın L’Étape ayağını ikinci kez ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz sadece geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını değil; sporcu doktorları, sporcu mühendisleri, sporcu avukatları da yetiştirmek istiyoruz. Çünkü sporun disiplinini ve ahlakını hayatın her alanına taşımanın önemine inanıyoruz. Bu anlamda Tour de France’ın L’Étape etabının İstanbul’da koşuluyor olması çok kıymetli. Sevgili dostumuz Matthew’un katkılarıyla bu dev organizasyonu ülkemize kazandırmak, gençlerimize ilham verecek bir adım olmuştur. Biz sporu sadece yarıştan ibaret görmüyoruz. Biz sevginin, dostluğun, barışın dili olduğuna inanıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle savaşsız, dayanışma içinde bir dünyayı gönüllere yerleştirmek istiyoruz.” Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle: “Kuruluşundan bu yana ülkemiz ekonomisine katkıyı temel sorumluluklarından biri olarak gören Bankamız, eğitim, bilim, kültür-sanat, çevre ve spor gibi toplumsal gelişimde önemli rol oynayan alanlarda uzun soluklu projelerde yer almaya her zaman öncelik vermiştir. Sporun farklı branşlarına verdiğimiz destekle hem ulusal ve uluslararası başarıların artacağına hem de daha fazla kişinin sporla ilgilenmesinin, yaşam kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, dünyanın önde gelen bisiklet yarışlarından Tour de France’ın Türkiye etabını, Maximiles Black kart markamız ve iş ortağımız Visa ile ikinci kez desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Çevresel sürdürülebilirliği ve sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel organizasyonun, bisiklet sporuna ilgiyi artıracağını, daha fazla insanı spora ve hareketli yaşama teşvik edeceğini düşünüyoruz” dedi.

REKLAM Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin: “Visa olarak, değerli iş ortağımız İş Bankası’nın Maximiles Black markasıyla birlikte L’Étape Türkiye by Tour de France’ın ana sponsorluğunu ikinci kez üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Sporu; ilham veren, toplulukları bir araya getiren ve ekonomiye dinamizm kazandıran güçlü bir ekosistem olarak görüyoruz. Aynı zamanda turizmin, bacasız sanayi olarak yerel ekonomilere sağladığı katkının da farkındayız. L’Étape Türkiye, bu iki alanın kesişiminde yer alarak, turizmden ticarete, yerelden globale uzanan güçlü bir değer zinciri yaratıyor. Visa olarak, geliştirdiğimiz güvenli ödeme teknolojileriyle yıllardır ülkemizdeki milyonlarca kart sahibinin ve turistin Türkiye’de kolay ve güvenli alışveriş yapmasına olanak sağlıyoruz. Bununla birlikte, turizmin yılın 12 ayına yayılan sürdürülebilir bir ekonomik güç haline gelmesi ve uluslararası ziyaretçilerin ülkemize getirdiği fırsatların Türk işletmeleri tarafından değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Bu vizyonla örtüşen L’Étape Türkiye’nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyor, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyoruz” dedi.

REKLAM SPX CEO’su Barış Andırınlı: “SPX olarak 36 yıldır amacımız, daha fazla insanın sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde sporla iç içe yaşamasını sağlamak. Bisiklet bizim için yalnızca bir ulaşım aracı değil; özgürlüğün, çevikliğin ve doğayla uyumlu bir yaşam biçiminin simgesi. Faaliyet alanımız içinde bisiklet, sadece bir kategori değil, aynı zamanda markamızın duruşunu yansıtan bir değer haline geldi. L’Étape Türkiye, bu vizyonla birebir örtüşen, amatör tutkuyu profesyonel ruhla birleştiren olağanüstü bir organizasyon. Bu iş birliğini yalnızca sponsorluk olarak değil, spora ve topluma katkı sağlayan bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi. L’Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin: REKLAM “Tour de France ve L’Étape by Tour de France Serisi olarak, Türkiye’de ve İstanbul’da yeniden olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk kez L’Étape Türkiye by Tour de France’ı 78 Event’in katkılarıyla dünyanın en güzel L’Étape organizasyonlarından birini hayata geçirmeyi başardık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün efsanevi geçişi, hepimizin hafızasında kalacak en özel anlardan biri oldu. Şimdi, 12 Ekim 2025’te yeniden Türkiye’ye dönmekten ve bu organizasyonu bir adım daha ileriye taşıyarak tüm amatörler, aileler, çocuklar, bisiklet tutkunları ve Tour de France hayranlarına açık bir bisiklet festivali haline getirmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Bu yıl yine iki yarış düzenlenecek: 105 km ve 52.4 km parkurların yanı sıra, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler de yer alacak. Tour de France’ın ikonik ruhunu deneyimlemek isteyen tüm bisikletseverleri 11-12 Ekim’de Beykoz Spor Ormanı’na bekliyoruz.” dedi.

78 Event Genel Müdürü ve L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas: “Bugün burada yalnızca bir spor organizasyonunun değil, aynı zamanda bir vizyonun ve bir yolculuğun lansmanını gerçekleştiriyoruz. L’Étape Türkiye by Tour de France, dünyanın en ikonik bisiklet yarışının ruhunu İstanbul’un kalbine taşıyor. 12 Ekim’de iki kıtayı birbirine bağlayan bu eşsiz parkurda, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunları bir araya gelecek. Bu organizasyonu yalnızca bir yarış olarak değil, Türkiye’nin spor turizmi hedeflerinin bir parçası, kültürel zenginliklerinin vitrini ve bisiklet kültürünü yaygınlaştıracak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörün, markaların ve medyanın bu vizyon etrafında bir araya gelmesi, sporla büyüyen Türkiye hedefimizin ne kadar güçlü temellere dayandığını ortaya koyuyor. Katkılarınızla, bu etkinlik yalnızca bugünü değil, Türkiye’nin sporla, kültürle ve yaşamla şekillenen geleceğini de etkileyecek.” dedi. REKLAM ÜÇ PARKUR, TEK HEYECAN: L’ÉTAPE TÜRKİYE İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR Bisiklet tutkunları, unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan yarış için 5 Ekim 2025 tarihine kadar kayıt olabiliyor. Visa ve Maximiles Black isim sponsorluğunda L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl da hem amatör hem de profesyonel bisikletçiler için farklı zorluk seviyelerine sahip üç ayrı parkur seçeneğiyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 122 kilometrelik uzun parkurda dayanıklılıklarını test edebilecek, 52 kilometrelik kısa parkurda ise performanslarını sergileyebilecek. 6 kilometrelik aile parkuru ise her yaştan bisiklet severin güvenli ve keyifli bir şekilde etkinliğe katılmasına imkân tanıyacak.

BEYKOZ SPOR ORMANI’NDA BİSİKLET FESTİVALİ İstanbul’un tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve iki kıta arasında uzanan eşsiz konumu sayesinde sporcular, yalnızca bir yarışa değil aynı zamanda kültürel bir yolculuğa da çıkacak. Yarışın startı Beykoz Spor Ormanı’ndan verilecek; sporcular, parkurlar boyunca Boğaz manzarası eşliğinde pedal çevirecek. REKLAM L’Étape Türkiye by Tour de France, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek; turizm, kültür ve sürdürülebilir ulaşım konularında da farkındalık yaratmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında çeşitli yan etkinlikler, çocuklar ve aileler için eğlenceli aktiviteler ile bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik özel alanlar da yer alacak. L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 – Parkur Bilgisi Toplantıda L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu da yarışın parkur bilgilerini aktardı. L’Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde, doğal güzellikler ve teknik zorluklarla örülü uzun ve kısa olmak üzere 2 parkurda düzenlenecek. Uzun Parkur 105 km L’Étape Türkiye by Tour de France 2025 etkinliğinin uzun parkurunda katılımcılar, Boğaz’dan Karadeniz kıyılarına, orman yollarından tarihi yerleşimlere uzanan 105 kilometrelik zorlu ve panoramik bir rota üzerinde pedal çevirecek. Yarışın başlangıç ve bitiş noktası Beykoz Spor Ormanı olacak.

Parkur Rotası: Başlangıç: Beykoz Spor Ormanı (Km 0) REKLAM Güzergahlar: Kavacık – Çubuklu – Acarlar – Akbaba – Polonezköy – Bozhane – Kılıçlı – Riva – Çayağzı – Paşamandıra – Çengeldere – Çavuşbaşı – ve tekrar Beykoz Spor Ormanı Teknik Bilgiler: Toplam Mesafe: 105 km Tırmanış Kapıları (Toplam Yükselme: 1.583m) 1 adet Kategori 4 2 adet Kategori 3, 2 adet Kategori 2 zorlukta olmak üzere toplam 5 tırmanış noktası Sprint Kapısı: 23. Km’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde ve Kavacık bölgesinde Tırmanış Kapısı: 80.km’de başlıyor, 86.5’de bitiyor. Zaman Kapamaları: 25., 50., 75. km’lerde işaretlenmiş kritik noktalar Parkur Karakteri: Karadeniz kıyılarına uzanan yüksek manzara ve irtifa farklarıyla zorlu bir etap. Teknik virajlar, uzun tırmanışlar ve stratejik sprint alanlarıyla hem kondisyon hem sürüş becerisi gerektiriyor. Doğa, tarih ve şehir arasında geçişlerle İstanbul’un bisikletle keşfi için özel tasarlanmış bir rota. Kısa Parkur 52.4 km Kısa Parkur, 52.4 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek. Yarışın start ve finiş noktası Beykoz Spor Ormanı olacak.

REKLAM Katılımcılar, Kavacık, Çubuklu, Acarlar, Fatih, Çengeldere ve Çavuşbaşı güzergahlarını kapsayan bu etapta hem Boğaz’a yakın bir coğrafyada sürüş keyfi yaşayacak hem de zorlu yokuşlarla mücadele edecek. Parkur Teknik Özellikleri: Başlangıç ve Bitiş: Beykoz Spor Ormanı Toplam Mesafe: 52.4 kilometre Resmî Başlangıç (Km 0): Orman içi düz ve virajlı segment Sprint Noktaları: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 1 adet sprint kapısı 23.km’de 500 m.lik. Tırmanışlar: Kategori 2 Tırmanış – Acarlar çevresinde Kategori 3 Tırmanış – Orman içi kısa ama teknik çıkış Parkur Karakteri: Hem performans odaklı sporcular hem de deneyim odaklı amatör bisikletçiler için uygun. Boğaz'a yakınlığı ve orman içi yollarıyla benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Teknik virajlar, inişler ve orta zorlukta tırmanışlar ile dinamik bir etap. Katılımcılar İstanbul’un kültürel dokusu ile doğal manzaraları arasında pedal çevirecek. TOUR DE FRANCE HAKKINDA Tour de France, dünyanın en prestijli ve en zorlu bisiklet yarışlarından biridir. İlk kez 1903 yılında düzenlenen bu yarış, her yıl Temmuz ayında Fransa’da gerçekleştirilir ve bazen komşu ülkelerden de etaplar içerir. Üç hafta süren Tour de France, genellikle 21 etap boyunca toplamda 3.000 kilometreyi aşkın bir mesafeyi kapsar.

Yarış, düz etaplar, dağ etapları ve zamana karşı etaplar olmak üzere çeşitli zorluk seviyelerinde koşulur. En bilinen özelliklerinden biri, Alpler ve Pireneler gibi zorlu dağlık bölgelerdir. Sarı mayo (Maillot Jaune), yarış sonunda genel klasman liderine verilir ve Tour de France’ın simgesidir. Yarışta farklı kategoriler de bulunur. Yeşil mayo en iyi sprintere, beyaz mayo en iyi genç bisikletçiye, benekli mayo ise en iyi dağcıya verilir. Tour de France, hem bisikletçiler için büyük bir kişisel başarıyı temsil eder hem de dünya çapında milyarlarca izleyiciye ulaşan büyük bir spor organizasyonudur. L’ÉTAPE BY TOUR DE FRANCE L’Étape by Tour de France, amatör bisikletçilere, profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi sunmak amacıyla düzenlenen bir yol bisikleti yarışı serisidir. Tour de France’ın resmi bir etkinliği olan L’Étape, katılımcılara Tour de France parkurlarının bir bölümünde ya da benzer rotalarda yarışma fırsatı tanır. Bu organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki bisikletseverlere, Tour de France’ın zorluklarını ve atmosferini deneyimleme imkanı sunar.

L’Étape, genellikle Fransa’da Tour de France rotasının bir etabında düzenlenirken, zamanla bu etkinlik uluslararası bir hale gelmiş ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de organize edilmeye başlanmıştır. Bu yarışlar, tıpkı profesyonel Tour de France etapları gibi zorlu tırmanışlar, uzun mesafeler ve büyük rekabet içerir. Amatör bisikletçiler için düzenlenmesine rağmen, yarışlar son derece ciddi ve rekabetçidir. Bazı katılımcılar için yarışma, bazıları içinse sadece bu benzersiz deneyimin keyfini çıkarma fırsatıdır. Yarışın uluslararası versiyonları, Fransa dışındaki ülkelerdeki bisikletçilerin de Tour de France ruhunu yaşamasını sağlar. Özetle, L’Étape by Tour de France, bisiklet tutkunları için bir macera ve meydan okuma olup, aynı zamanda bisiklet sporunun en prestijli etkinliğinin bir parçası olma hissini yaşatır. 1993’ten bugüne dünyanın 19 ülkesinde gerçekleşen organizasyonda Türkiye 20. Ülkedir. Ve Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacaktır.