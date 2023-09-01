Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? İşte Arka Sokaklar oyuncu kadrosu

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON ÖZETİ

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.