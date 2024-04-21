Eflak Prensi Drakula'nın evi: Romanya'da mutlaka görmeniz gereken 10 kale!

7.CANTACUZİNO KALESİ

Cantacuzino Kalesi, yirminci yüzyılın başında Rumen prenslerinden biri için inşa edildi. Ancak komünist dönemde kamulaştırıldı. Komünizmin çöküşünden sonra kale asıl aileye iade edildi ve onlar da onu bir geliştirme şirketine sattı. Bu kale hem güzel hem de tarihi olsa da burayı ziyaret etmek son restorasyonlardan sonra Romanya'nın en güzel kalelerinden birine giden bir zaman yolculuğundan malesef uzak kalmıştır.