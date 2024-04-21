Eflak Prensi Drakula'nın evi: Romanya'da mutlaka görmeniz gereken 10 kale!
İster yenilikçi tasarıma sahip modern sarayları, etkileyici kulelere sahip iyi korunmuş askeri kaleleri, ister büyük kraliyet konutlarını tercih edin, Romanya bunların hepsine ev sahipliği yapıyor. İşte, Romanya seyahatinizde mutlaka görmeniz gereken 10 kale!
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Tarihe adını "Kazıklı Voyvoda" olarak da tanıtmış olan Kont Dracula'nın evi Eflak ve Erdel arasında Romanya'da bulunuyordu. Eski kaleleri ve tarihi dokusunu korumayı başarmış Romanya kaleleri bugün hala bir çok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İşte, Kont Dracula'nın evinden kültür saraylarına mutlaka görmeniz gereken 10 Romanya kalesi!
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1. "PERİLER KÖYÜ" KİL KALE
Periler Vadisi'nin Kil Kalesi, Transilvanya dağlarında yer alan, tamamı ahşap sütunlu, “yüzde 100 organik” kil, saman ve kumdan yapılmış, çevre dostu bir “masal kalesi”dir. Rumen bir çift, Transilvanya dağlarında yalnızca doğal malzemeler kullanarak çevre dostu bir "masal kalesi" inşa etmek için iki yıl harcadı.
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2. IULİA HESDEU KALESİ
Câmpina'da bulunan bu minyatür kale aslında bir kaleye benzeyecek şekilde tasarlanmış bir çılgın evdi.
Kalede üç kule, üç yeraltı odası bulunur ve her merdiven yedi basamaktan oluşur. Devasa girişin iki yanında taş tahtlar ve sfenksler yer alıyor.
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3. JİDVEİ (BETHLEN-HALLER) KALESİ
16. yüzyılda inşa edilen Jidvei Kalesi, 17. yüzyılın başında Kont Stefan Bethlen'in Fransız Chambord Kalesi modeline göre yenilenmesiyle kimliğini buldu. Jidvei kalesi, adını kendinden alan şarap markasıyla ilişkilendirilerek ve şarap tadım etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
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4.BANFFY KALESİ
Banffy Kalesi, ihtişamlı günlerinde Transilvanya'nın Versailles Kalesi olarak biliniyordu. 18. yüzyılda ünlü bir Viyanalı mimar, güzel bir park, güzel sokaklar, ustaca hazırlanmış heykeller ve artezyen kuyuları inşa ederek kaleye damgasını vurmuş ve bölgeye barok bir görünüm kazandırmıştır.
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5.STURDZA KALESİ
Sturdza Kalesi veya Sturdza Sarayı, saray, kilise ve manastır parkından oluşan tarihi bir komplekstir.
Kale bir zamanlar kitaplar, resimler ve diğer sanat eserleri, mücevherler vb. gibi etkileyici bir kültürel eser koleksiyonunu barındırıyordu. Şu anda Sturdza Kalesi, Moldavya ve Bucovina Metropolitan Kilisesi'nin altındadır ve önemli tarihi anıtlar listesine dahil edilmiştir.
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6.BRAN KALESİ
Bran Şatosu, Drakula'nın Şatosu olarak da bilinen kalenin efsanesini ve gerçeklerini keşfedeceğiniz yerdir. Şu anda Bran, büyük ölçüde Romanya Kraliçesi Marie'ye adanmış bir müze olarak açıktır.
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Kale aynı zamanda Bram Stoker'in romanının açılış sayfalarından Jonathan Harker'in adımlarını takip eden, Cadılar Bayramı gecesi boyunca kalede kalma şansını kazanmaya yönelik yarışmalar gibi Cadılar Bayramı etkinlikleri için de popüler bir yerdir.
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7.CANTACUZİNO KALESİ
Cantacuzino Kalesi, yirminci yüzyılın başında Rumen prenslerinden biri için inşa edildi. Ancak komünist dönemde kamulaştırıldı. Komünizmin çöküşünden sonra kale asıl aileye iade edildi ve onlar da onu bir geliştirme şirketine sattı. Bu kale hem güzel hem de tarihi olsa da burayı ziyaret etmek son restorasyonlardan sonra Romanya'nın en güzel kalelerinden birine giden bir zaman yolculuğundan malesef uzak kalmıştır.
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Bu kale hem güzel hem de tarihi olsa da burayı ziyaret etmek son restorasyonlardan sonra Romanya'nın en güzel kalelerinden birine giden bir zaman yolculuğundan malesef uzak kalmıştır.
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8.PELEŞ KALESİ
Peles Kalesi , birçok kişi tarafından Avrupa'nın en çarpıcı kalelerinden biri olarak kabul edilen, Alman yeni Rönesans mimarisinin bir başyapıtıdır. 1883'ten 1947'ye kadar Romanya kraliyet ailesinin yazlık ikametgahı olarak kullanılmış. 160 odalı Peles Kalesi, Avrupa'da tamamen elektrik akımıyla aydınlatılan ilk kaleydi.
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9.IASI KÜLTÜR SARAYI
Neo-Gotik saray, 20. yüzyılın ilk yıllarında inşa edilmiş ve 1955 yılına kadar İdari ve Adalet Sarayı olarak kullanılmış. Kültür Sarayı, tamamı geniş ve oldukça görkemli, etkileyici sayıda 298 odaya sahiptir. İç mekanlar, yaratıcı ve sanatsal dekoratif tarzın inanılmaz örnekleridir.
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Günümüzde Kültür Sarayı, Bilim ve Teknoloji Müzesi, Sanat Müzesi ve Etnografya Müzesi dahil olmak üzere birçok müzeye ev sahipliği yapmaktadır ve seyahatiniz sırasında ziyaret edebileceğiniz en güzel Romanya Kalelerinden biridir.
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10.CORVİN KALESİ
Corvin Kalesi, Transilvanya'daki en önemli Gotik tarzdaki laik yapıdır. Kale, uzun ve renkli çatı kiremitleri, etkileyici kuleleri, taretleri, pencereleri ve karmaşık taş oymalı balkonlarıyla büyük ve heybetli bir askeri ve idari yapıdır.
Kaynak: Visit Bucharest