Effie Angelova'dan Armie Hammer açıklaması: Hiç pişman olmadı
Üç yıl önce Effie Angelova adında bir kadın, ABD'li oyuncu Armie Hammer'ı cinsel taciz ve yamyamlıklar suçlayarak mahkemeye başvurup dava açmıştı. Angelova'nın ardından birçok kadın sessizliğini bozup Hammer hakkında benzer iddialarda bulunmuştu. Fakat mahkeme, Effie Angelova'nın iddialarını yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Tüm bunların ardından Angelova, yeni açıklamalarda bulundu
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ABD’li oyuncu Armie Hammer, sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
Daha sonra ünlü oyuncuyla birliktelikler yaşayan diğer kadınlar da ortaya çıkmış ve Hammer’a birçok suçlama yöneltmişlerdi. Bu isimlerden biri olan Bulgar asıllı Effie Angelova adında bir kadın, oyuncuyla bir ilişki yaşadığını söyleyerek ortaya çıkmış ve Armie Hammer hakkında mahkemeye başvurup dava açmıştı.
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EVLİLİĞİ BİTTİ
Armie Hammer, bu yüzden anlaşma yaptığı projelerden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Elizabeth Chambers, 2010'da nikâh masasına oturduğu iki çocuğunun babası Armie Hammer'a 2020'de boşanma davası açmıştı. Bu yıl da boşanmışlardı.
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MAHKEMEDE AKLANMIŞTI
Armie Hammer, tüm bu skandallar yaşanırken Cayman Adaları'nda kalmış, Hollywood'daki kariyeri biten Hammer'ın devremülk satan bir emlakçı olduğu ortaya çıkmıştı. Hammer, mahkemede aklandıktan sonra Los Angelas'a geri dönmüştü.
Kurbanların tüm itirazlarına ve sundukları kanıtlara rağmen mahkeme Armie Hammer’ın suçlu olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığına kanaat getirdi. Hammer da 2 yıl boyunca sürekli olarak suçlu olmadığı söylemiş; yaşanan her şeyin kadınların rızası dahilinde gerçekleştiğini iddia etmişti.
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"HİÇ PİŞMAN OLMADI"
Tüm bunların ardından Effie Angelova, yeni açıklamalarda bulundu. Adaletin yerini bulmadığını savunan Angelova, Daily Maile'e Armie Hammer ile geçirdiği dört yıl boyunca maruz kaldığı istismarı ve bunun kendisinde yarattığı etkiyi anlattı. Effie Angelova, Armie Hammer'ın kendisine yolladığı telefon mesajlarını da paylaştı.
Armie Hammer'ı suçlayan ilk isim olarak öne çıkan Effie Angelova, davanın üzerinden üç yıl geçtikten sonra Armie Hammer'ın hiçbir pişmanlık göstermediğini, yaptığı şeyleri kabul edip özür dilemediği gibi hâlâ oldukça manipülatif şekilde davrandığını söyledi.
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"YAŞADIĞIM TRAVMA HAKKINDA KONUŞMAKTAN KORKUYORDUM"
"Yaşadığım travma hakkında konuşmaktan korkuyordum çünkü tecavüzcü destekçileri tarafından mağdur olarak suçlanıyor, zorbalığa uğruyor ve taciz ediliyorum" diyen Effie Angelova, adalet yerini bulmadığı için konuşmaya karar verdiğini söyledi.
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Armie Hammer’la daha 20 yaşındayken sosyal medyadan tanışan Effie Angelova, oyuncunun kendisini nasıl tehditlerle ve yamyamlık, kan oyunu ve cinsel ilişki sırasında kemik kırma gibi cinsel fantezilerle kontrol altına aldığını detaylarıyla anlattı.
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"O DEĞİŞMEDİ"
Armie Hammer'ı 2017'de kendisine tecavüz etmekle suçlayan Angelova "O değişmedi. Görünüşe göre daha manipülatif hale geldi" dedi.
Effie Angelova’nın iddiasına göre; Armie Hammer, hiçbir şekilde pişmanlık duymadı ve değişmedi daha fazla kıza zarar veriyor. İddiaların arkasında duran Angelova, "Adalet yerini bulmadı. Tecavüzcülerin sorumlu tutulmasını istiyorum. O bir tecavüzcü ve sorumlu tutulmalı" dedi.
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EN KARANLIK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan bu süreci suskunluk içinde geçiren Armie Hammer ise 2023'te Air Mail'e konuşmuştu. Rol aldığı 'Call Me By Your Name' (Beni Adınla Çağır) adlı filmle yıldızı parlayan Hammer, aynı zamanda hayatının en karanlık sırrını açıklamıştı.
Armie Hammer, henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını itiraf etmişti. Hammer, bu yaşadığı olayın da yetişkinliğindeki cinsel davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürmüştü. Oyuncu, kendisini tacizle suçlayan kadınların öne sürdüğü fiziksel şiddet davranışlarının kaynağının da bu korkunç olay olduğunu savunmuştu.
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"CİNSELLİKLE KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE TANIŞTIM"
Armie Hammer, çocuk yaşta uğradığı bu taciz nedeniyle, cinselliğin hayatına kontrolsüz bir şekilde girdiğini söylemiş ve sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: O durumda güçsüzdüm. Kontrol bende olmadığı için cinsellikle korkunç bir şekilde tanıştım. Daha sonra da cinsel hayatımda kontrolü elimde tutmaya çalıştım.
Armie Hammer, kendisine yöneltilen taciz iddialarını da ısrarla reddetmişti. Söz konusu kadınlarla giriştiği eylemlerin tamamen rızayla ve üzerinde anlaşarak gerçekleştiğini ileri sürmüştü. Oyuncu, genç kadınlara duygusal olarak tacizde bulunduğunu kabul etti ancak bir tecavüzcü olmadığını söylemişti.
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"BENCİLDİM"
Armie Hammer, bütün hatalarını sahiplendiğini belirterek "Ben bencildim, insanları, bana kendimi daha iyi hissettirmeleri için kullanıyordum ve sonra her şey bittiğinde yoluma devam ediyordum" diye konuşmuştu. Hammer sonra da "Şimdi daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir insanım" ifadelerini kullanmıştı.
Röportajda bir suçlu olmadığını ileri süren Armie Hammer, "kendini iptal kültürünün bir kurbanı olarak gördüğünü" söylemişti. Hammer, akıl hocası olan ve geçmişte kendisi de kötü alışkanlıkları nedeniyle zor dönemler geçiren Robert Downey JR'ın olduğu gibi toplumun kendisine bir şans daha vermesini istemişti.
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"KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ
Öte yandan Armie Hammer, skandalın patlak verdiği dönemde gittiği Cayman Adaları'nda kendini öldürmeyi düşündüğünü söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Okyanusa yürüdüm ve yüzmeye başladım. Sonra da boğulmayı, bana bir teknenin çarpmasını diledim ya da bir köpek balığının beni yemesini... Sonra çocuklarımın hala orada, kıyıda olduğunu hatırladım ve onları düşünerek bunu yapamadım.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Mega, Reuters, AP