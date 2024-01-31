Effie Angelova'dan Armie Hammer açıklaması: Hiç pişman olmadı

"HİÇ PİŞMAN OLMADI"

Tüm bunların ardından Effie Angelova, yeni açıklamalarda bulundu. Adaletin yerini bulmadığını savunan Angelova, Daily Maile'e Armie Hammer ile geçirdiği dört yıl boyunca maruz kaldığı istismarı ve bunun kendisinde yarattığı etkiyi anlattı. Effie Angelova, Armie Hammer'ın kendisine yolladığı telefon mesajlarını da paylaştı.

Armie Hammer'ı suçlayan ilk isim olarak öne çıkan Effie Angelova, davanın üzerinden üç yıl geçtikten sonra Armie Hammer'ın hiçbir pişmanlık göstermediğini, yaptığı şeyleri kabul edip özür dilemediği gibi hâlâ oldukça manipülatif şekilde davrandığını söyledi.