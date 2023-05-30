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Edwin van der Sar, Ajax'taki görevinden ayrılıyor

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Ajax, kulüp üst yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar'ın görevini bırakma kararı aldığını bildirdi

Giriş: 30.05.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Edwin van der Sar, Ajax'taki görevinden ayrılıyor
AA

Ajax, kulüp üst yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar'ın görevini bırakma kararı aldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana kulüpte üst yönetici olarak görev yapan 52 yaşındaki Van der Sar'ın takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ulusal ve uluslararası dosyaların en iyi şekilde aktarılması için Van der Sar'dan 1 Ağustos'a kadar görevde kalmasının talep edildiği aktarıldı.

2012'den bu yana kulüpte çeşitli görevler üstlenen Van der Sar, "Birlikte harika şeyler yaşadık ama aynı zamanda çok zorlu bir dönemdi. Ajax'ta birlikte başardıklarımız ve yaşadıklarımız için minnettarım. Biraz dinlenme ve başka şeyler yapmaya ihtiyacım var. Bu nedenle istifa etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

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