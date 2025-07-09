Edis ve Zeynep Bastık'tan 'Yatakta Kardiyo'
Edis ve Zeynep Bastık, düet yaptıkları 'Yatakta Kardiyo'yu dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor
Edis, ağustos ayında dinleyicisiyle buluşturacağı yeni albümünden ilk şarkısı 'Bir Yol'u geçtiğimiz hafta sevenleriyle buluşturmuştu.
Şarkıcı, meslektaşı Zeynep Bastık ile düet yaptığı 'Yatakta Kardiyo'yu sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Şarkının söz ve müziği Shahriyar Ramazanzade imzası taşırken, düzenlemede Bahti, Ozade ve Koastal Kings yer alıyor. Şarkı ve merakla beklenen klibi 25 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yayınlanacak.