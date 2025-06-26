İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip sonucu yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, müşteki İ.N.O'nun banka hesabından bilgisi dışında başka hesaplara 90 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

Bazı banka hesaplarının iş bulma vaadiyle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve toplamda yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda Ankara'da O.A, G.A. ve S.D, Giresun'da S.Ç, İstanbul'da A.B, E.B, M.A.B, C.B, B.T. ve E.T. gözaltına alındı.

Suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen A.B'nin 81 suç kaydından arandığı öğrenildi.

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Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, ayrıca kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden biri Ankara'da yakalandı Edirne'ye getiriliyor. 1 şüpheli daha aranıyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen A.B'nin de aralarında olduğu M.A.B, E.B, M.A.Ş'yi tutukladı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında hakkında adli kontrol kararı verilen C.B'nin "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan var olan kesilmiş cezası nedeniyle hakkında ayrıca tutuklama kararı verildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.