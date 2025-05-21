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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği | Son dakika haberleri

        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde "ciğer sarma" ikram edildi

        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara "ciğer sarma" ikramında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:00
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          Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri "ciğer sarma" ikramı ile başladı.

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          İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki tadım öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine coğrafi işaretli ciğer sarma tadımıyla başladıklarını söyledi.

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          Bu senenin "Aile Yılı" olduğuna işaret eden Soytürk, şöyle konuştu: "Mutfak kültürümüzde sofra, birlikte olma, bir araya gelme ve sahip olduğumuz kültürel reçeteleri kuşaktan kuşağa aktarma aracıdır. Bu yılki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin teması da 'klasik Türk mutfağı.' Mutfak ve gastronomi, kültürel mirasımızın taşıyıcılarından biri. Hepimiz büyüklerimizin sofra etrafında buluştuğu günleri özlüyoruz. Amacımız, bu hafta boyunca ülkemizin sahip olduğu gastronomik zenginliği yerli ve yabancı ziyaretçilere sunmak."

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          Soytürk, hafta boyunca şehrin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

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          Ciğer sarma hazırlayan şef Sercan Yassıtepe de bunun Osmanlı'dan bugüne gelen nadir yemeklerden biri olduğunu, Edirne'nin bu lezzeti çok iyi taşıdığını belirtti. Daha sonra, vatandaşlara ciğer sarma ikram edildi.

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