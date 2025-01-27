Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Görecek günler var daha
20 gündür hastanede tedavi gören usta müzisyen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasına seslenerek; "Haydi canım babam, görecek günler daha" dedi
9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken iki kez ameliyat edilmişti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının, sağlık durumunun iyi gittiği öğrenilmişti.
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasına seslenerek, şu ifadeleri kullandı: Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha."