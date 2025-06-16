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        Haberler Spor Transfer Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu!

        Sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu. Boşnak golcü, İtalya ekibi Fiorentina ile 2 yıllığına anlaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:56
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          Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

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          La Gazzetta'nın haberine göre Boşnak golcü, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

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          Sezon başına 2 milyon Euro ve bonuslar kazanacak olan Edin Dzeko'nun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

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          KARİYERİ

          37 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesi Bosna Hersek'in Zeljeznicar kulübünde başladı; ardından Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve son olarak Fenerbahçe formalarını giydi.

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          PERFORMANSI

          Tecrübeli santrfor geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 53 maçta 21 gol 7 asistlik katkı sağladı.

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