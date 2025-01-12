Edin Dzeko'dan flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan flaş bir paylaşım geldi.

Dzeko, sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak yorumlandı.

REKLAM advertisement1

Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

İşte o paylaşım: