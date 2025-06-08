Edin Dzeko adım adım İtalya'ya!
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan yıldız golcü Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçe ile kontratı sona erdikten sonra takımdan ayrılan Edin Dzeko, yeninde İtalya Serie A'ya dönebilir.
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Kariyerinde Inter ve Roma formalarını giyen Dzeko'nun talibi yine Serie A'dan Bologna.
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Nicolo Schira'nın haberine göre Bologna, Dzeko'ya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu.
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Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Bosna-Hersekli futbolcu teklifi kabul ederse iki sezonluk aranın ardından İtalya'ya dönecek.
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Tecrübeli golcü, sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonda 99 maça çıkan Dzeko, 46 kez ağları havalandırırken 18 asist kaydetti.
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