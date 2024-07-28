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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ederson'dan gelecek açıklaması - Futbol Haberleri

        Ederson'dan gelecek açıklaması

        İngiliz ekibi Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 17:22 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:22
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        Ederson, geleceği hakkında konuştu!
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        İngiliz devi Manchester City'nin 30 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Al Nassr ve A Ittihad gibi Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Brezilyalı eldiven, geleceği konusunda kesin bir durum olmadığını söyledi.

        "PEP'LE ÇALIŞMAK ÇOK KOLAY, ÇÜNKÜ O BİR FUTBOL DEHASI"

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın "Takımda kalmasını umuyorum" sözlerini değerlendiren Ederson, "Pep'in sözlerini duymak çok güzeldi. Onunla sekiz sezondur çalışıyorum. İyi ve kötü zamanlarımız oldu. Pep'le çalışmak çok kolay çünkü o bir futbol dehası, bunu herkes biliyor. Bu yüzden söylediklerini duymak çok güzel." ifadelerini kullandı.

        "TAKIM ARKADAŞLARIMLA İYİ VAKİT GEÇİRİYORUM"

        Ederson, ayrıca, "Burada mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte iyi vakit geçiriyorum. Çok sakinim. Ne olursa olsun her şey Tanrı'nın elinde." sözlerini sarf etti.

        Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Ederson'un kulübü Manchester City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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