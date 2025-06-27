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        Haberler Spor Transfer Eden Karzev, Shenzhen Peng City'de! - Futbol Haberleri

        Eden Karzev, Shenzhen Peng City'de!

        Shenzhen Peng City, Başakşehir'den Eden Karzev'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:39
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        Eden Karzev, Shenzhen Peng City'de!
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        Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in Shenzhen Peng City'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Turuncu-lacivertli kulüp, Shenzhen Peng City'nin Karzev'in satın alma opsiyonunu kullandığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

        "Geçen sezon, City Football Group bünyesinde bulunan Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen Peng City FC'de kiralık olarak forma giyen Eden Karzev'in satın alma opsiyonu kullanılmıştır."

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