Hakem kararlarına dikkat çeken Newton, "İlk 20 dakika sonrasında maçın tek hakimi bizdik, domine eden bizdik. 2. yarıya çıktığımızda bu açıkça görüldü. Yine aleyhimize kararlar verildi, penaltı kararı vardı, verilmeyen golümüz var. Yeni arkadaşlarımızın performansı memnun ediciydi. Benik ve Lewis 48 saat önce aramıza katıldılar, performansları memnun ediciydi, bu kolay değil. Genel olarak performanstan memnunum." ifadelerini kullandı.

Bir penaltının verilmediğini söyleyen teknik adam, "Sakatlıklar var, elimizdeki oyunculara uyacak bir sistem bulmaya çalıştık. 20 dakika sonrasında da oyunu domine ettik. Serkan'ın bir penaltı pozisyonu var, net bir penaltı, Tony'nin penaltısı var, Abdülkadir'in ofsayt ile iptal edilen bir golü var. Bence lehimize verilmesi gereken iki penaltı kararı vardı ve bir de verilmesi gereken golümüz vardı." dedi.