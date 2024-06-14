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        Haberler Magazin Eda Ece'den Mina İpek açıklaması: Rahatsız oluyorum - Magazin haberleri

        Eda Ece: Rahatsız oluyorum

        Eda Ece, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde ailesi ve kızı Mina İpek'in fotoğraflarının çekilmesine sitem etti. Konuyla ilgili konuşan Ece, "Evim dışında her yerde çocuğumu çekebilirsiniz ama evimde çekilmesinden rahatsız oluyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:16
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        • 1

          2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, kızları Mina İpek'i iki ay önce kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz haftalarda kızlarıyla birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da almıştı.

        • 2

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek ile Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

        • 3

          "KIZIM YAVAŞ YAVAŞ BÜYÜYOR"

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eda Ece; "Her şey yolunda, evimizde tatil yapıyoruz. Bugün de alışveriş için geldik. Kızım yavaş yavaş büyüyor" dedi.

        • 4

          "EVİM DIŞINDA HER YERDE ÇEKEBİLİRSİNİZ"

          Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde kızı Mina İpek'in fotoğraflarının çekilmesine sitemde bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili "Evim dışında her yerde çocuğumu çekebilirsiniz ama evimde çekilmesinden rahatsız oluyorum" ifadelerini kullandı.

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