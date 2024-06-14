2023'ün Haziran ayında evlenen oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, kızları Mina İpek'i iki ay önce kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, geçtiğimiz haftalarda kızlarıyla birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da almıştı.