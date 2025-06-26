Eczacıya yumurtalı saldırı!
Olay, İzmir'de meydana geldi. Bir adam ilaç alma bahanesiyle eczaneye girdi. Ama asıl niyeti dakikalar sonra anlaşıldı. Şehir eşkiyası, eczacıya yumurta ile saldırdı. O anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.
Giriş: 26.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:58
Olay, İzmir'de meydana geldi.
Bir adam ilaç alma bahanesiyle eczaneye girdi.
Ama asıl niyeti dakikalar sonra anlaşıldı.
Şehir eşkiyası, eczacıya yumurta ile saldırdı.
O anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.
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