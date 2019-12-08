Eczacıbaşı VitrA dünya ikincisi!

08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Imoco Volley: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Ziling Wang (Çin),Sumie Myoi (Japonya)
Imoco Volley: De Kruijf, Folie, Wolosz, Hill, Sylla, Egonu (De Gennaro, Sorokaite, Geerties, Fersino)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Beyza Arıcı, Gibbemeyer, Kim, Pereira, Lloyd (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç)
Setler: 22-25, 25-14, 25-19, 25-21
Süre: 110 dakika (32, 24, 26, 28)
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde, ilk teknik molaya 8-6 geride giren Eczacıbaşı VitrA, ritmini kaybettiği bölümde sadece iki sayı alabildi ve ikinci teknik mola 16-8 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Mola dönüşünde 5-0'lık seri yakalayan ve farkı üç sayıya düşüren (16-13) turuncu-beyazlılar, Boskovic'in etkili servislerinin de katkısıyla 18-18 beraberliği yakaladı. Oyunun kontrolünü ele alan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-22 hanesine yazdırdı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sette ilk teknik molayı 8-4 önde geçen İtalyan temsilcisi, seri yakaladığı maçta ikinci teknik molaya da 16-8 üstün girdi. Blok ve smaç sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Imoco Volley, farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-14 kazanarak durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sette ilk teknik molaya 8-5 önde giren İtalyan ekibi, beraberliği yakalayan Eczacıbaşı VitrA karşısında yeniden üstünlük kurdu ve ikinci teknik molayı 16-13 önde geçti. Seti 25-19 kazanan Imoco Volley, durumu 2-1'e getirdi.
Çekişmeli başlayan dördüncü setin ilk teknik molasını 8-7, ikinci teknik molasını 16-13 üstün geçen Imoco Volley, oyunun kontrolünü bırakmadı ve seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.
2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı VitrA ise ilk kez finalde kaybetti.
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