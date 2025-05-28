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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit'te Giulio Bregoli dönemi - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit'te Giulio Bregoli dönemi

        Eczacıbaşı Dynavit, başantrenörlük görevine Giulio Cesare Bregoli'i getirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:40
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        Eczacıbaşı Dynavit'te Giulio Bregoli dönemi!
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        Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu için İtalyan başantrenör Giulio Cesare Bregoli ile anlaştı.

        Son altı sezondur İtalya’nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 takımını çalıştıran tecrübeli antrenör, önümüzdeki sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit’in başın olacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Giulio Bregoli'nin liderliğinde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Kendisinin uluslararası deneyimi ve teknik bilgisinin, takımımızın gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        GİULİO CESARE BREGOLİ

        Kulüp kariyerinde uzun yıllar çalıştırdığı İtalya Ligi ekiplerinden Reale Mutua Fenera Chieri '76' ile CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu kazanan Giulio Cesare Bregoli, antrenörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Fransa’nın Saint-Raphal Var Volley-Ball takımında başladı. 11 Eylül 1974 doğumlu deneyimli isim, daha sonra İsveç Kadın Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenerek 2024 CEV Avrupa Golden League şampiyonluğunu kazandı. 2024 yılında Almanya Kadın Milli Takımı ile 2028’e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atan Bregoli, aynı zamanda İtalya Kadın Milli Takımı’nda da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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