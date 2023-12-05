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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit Maritza voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit Maritza voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'i konuk etmeye hazırlanıyor. Gruptan çıkma yolunda oldukça kritik bir öneme sahip mücadelede temsilcimiz mutlak galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. İşte, Eczacıbaşı Dynavit Maritza voleybol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve ekibimizin grubundaki son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:59
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        • 1

          Eczacıbaşı Dynavit Maritza karşılşaması için artık heyecan dorukta. CEV Şampiyonlar Ligi'nde günün maçı olarak gösterilen zorlu mücadelede turuncu beyazlı temsilcimiz mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, Eczacıbaşı Dynavit Maritza karşıllaşması hakkında tüm detaylar...

        • 2

          ECZACIBAŞI DYNAVIT MARITZA MAÇI NE ZAMAN?

          Eczacıbaşı Dynavit Maritza maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak.

        • 3

          ECZACIBAŞI DYNAVIT MARITZA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Büyük bir heyecanla beklenen mücadele, Red Bull TV'den canlı yayınlanacak.

          RED BULL TV CANLI YAYIN

        • 4

          Grupta oynadığı ilk iki maçını kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son mücadelesinde İtalya'nın Savino Del Bene ekibine deplasmanda 3-1 kaybetti.

          Maritza ise son hafta karşılaşmasında Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini deplasmanda 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

          İki ekibin Bulgaristan'da oynanan mücadelesinden Eczacıbaşı Dynavit 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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