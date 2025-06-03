Eczacıbaşı Dynavit, Magdalena Stysiak'ı transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Magdalena Stysiak gibi tecrübeli ve yüksek potansiyele sahip bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisinin hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki tecrübesi, takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda Stysiak'ın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz." denildi.

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Transferin ardından açıklamalarda bulunan Polonyalı voleybolcu, "Önümüzdeki sezon Eczacıbaşı Dynavit ailesine katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Hedeflerimize ulaşabilmek için hep birlikte savaşacağız. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Polonya'da SMS PZPS Szczyrk'te başlayan Stysiak, sırasıyla Chemik Police, PSPS, Grot Budowlani Lodz, Savino Del Bene Scandicci, Vero Volley Milano ve Fenerbahçe Medicana takımlarında forma giydi.