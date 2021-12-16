Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finalde

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Jennifer Hesse (Almanya), Roberto Boris (İtalya)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Merve Atlıer, Boskovic, McKenzie, Heyrman (Zeynep Palabıyık, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)

Calcit: Mihevic, Kostic, Radiskovic, Charuk, Eva Mori, Siftar (Janezic, Sillah, Lenart, Zorman, Cizman)

Setler: 25-19, 25-17, 25-23

Süre: 65 dakika (20, 22, 23)