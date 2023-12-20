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        Haberler Spor Futbol Ecmel Faik Sarıalioğlu hayatı ve biyografisi: İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? - Futbol Haberleri

        İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

        İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Ecmel Faik Sarıalioğlu, 19 Aralık Salı günü gerçekleşen Trabzanspor ile olan karşılaşmasında hakeme tepki olarak takımını sahadan çekti. Trabzon'da dünyaya gelen Sarıalioğlu daha önce Bakırköyspor'da da yöneticilik yaptı. İşte İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:26
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        • 1

          İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatı, Trabzonspor ile olan müsabakanın ardından araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor'un Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Gelişmenin ardından hayatı ve biyografisi gündeme geldi. İşte İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler...

        • 2

          SÜPER LİG 17. HAFTADA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

          Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.

          İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

        • 3

          TAKIMINI SAHADAN ÇEKTİ

          Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

        • 4

          MAÇ YARIDA KALDI!

          Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

          Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

        • 5

          ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

          Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi ile önce Karabük ardından da İstanbul'a taşındı.

          Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.

          Nakliye ve inşaat sektörlerinde yatırımları olan Ecmel Faik Sarıalioğlu halen İstanbulspor Başkanı olarak görev alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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