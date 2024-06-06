Ece Vahapoğlu boşandı
Sunucu Ece Vahaoğlu, 2018 yılında evlendiği Cihan Alpay ile boşandıklarını duyurdu
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Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini noktaladı.
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2019'da Efe adında bir oğulları dünyaya gelen ikiliden Ece Vahapoğlu, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Ünlü sunucu şunları söyledi: Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda… Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…
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