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        Haberler Magazin Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı - Magazin haberleri

        Ece Vahapoğlu boşandı

        Sunucu Ece Vahaoğlu, 2018 yılında evlendiği Cihan Alpay ile boşandıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:41
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          Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini noktaladı.

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          2019'da Efe adında bir oğulları dünyaya gelen ikiliden Ece Vahapoğlu, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

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          Ünlü sunucu şunları söyledi: Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda… Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…

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