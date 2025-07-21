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        Ece - Tuncer'in akşam keyfi

        Eda Ece ile basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, Bodrum'daki evlerinden akşam yemeği için çıkıp romantik bir akşam yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 08:22 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:08
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        Ece - Tuncer'in akşam keyfi
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Eda Ece ile basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, her yaz olduğu gibi soluğu Bodrum'daki evlerinde aldı.

        Gündüzleri denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, akşam saatlerinde gittikleri Türkbükü sahilinde görüntülendi. Sahilde kısa bir yürüyüş yapan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, daha sonra akşam yemeği için yer ayırttıkları mekâna geçti.

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        #eda ece
        #Buğrahan Tuncer
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