Ece Seçkin'in ayna pozları olay oldu

"AYNALARA KÜSMÜŞTÜM"

Pandemi döneminde önce kilo alıp, sonra zayıfladığını belirten şarkıcı, "İlk zamanlar o kadar kilo almıştımki aynalara küsmüştüm. O halimden sonra spora başladım. Şimdi de eski pantolonum bile üzerime büyük geliyor. Gördüğünüz gibi iyi bir alışverişe çıkmaya ihtiyacım var." demişti.