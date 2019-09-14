Biricik ekibim, dostlarım, ailem ve canım aşkım... Bana sizlere sahip olmanın mutluluğunu bir kere daha yaşattınız. Dün akşam sizler sayesinde bir kere daha şükrettim ve teşekkür ettim hayatıma. Sizlerden de binlerce doğum günü mesajı ve güzel dilek aldım. Yeni yaşımı kutlayan şans ve başarı dileyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıdığım, tanımadığım ama varlığını her daim kalbimde hissettiğim herkes için sağlık, mutluluk ve aşk dilerim. Yeni yaş bana yeni şarkılar, daha çok dans, daha çok müzik, daha büyük hayaller getirsin. Ayrıca fan’larımın doğum günüm için yaptığı fidan bağışını da söylemeden geçemeyeceğim. Beni bir kez daha gururlandırdınız... Hepiniz iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum.