Ece Seçkin'den kıyafetini eleştirene yanıt

Ece Seçkin, şarkıları kadar zaman zaman da iddialı sahne tarzıyla gündeme geliyor. Seçkin, son konserinde derin yırtmaçlı mor bir elbise tercih etti.

REKLAM advertisement1 Ünlü şarkıcının pek çok takipçisi de kıyafetini eleştirdi. Bir takipçisi; "Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Bu, bize sunulurken, verilirken, edebinizi unutun açıklıkla çıplaklığı birbirine karıştırın dememiş. Orada amaç, dövmeni mi göstermek miydi?" yorumunu yaptı.

REKLAM Ünlü şarkıcı ise, takipçisine; "Edep, sen ne güzel şeysin der susarım" şeklinde yanıt verdi.

Daha önce de birçok kez sahnede tercih ettiği kostümlerle eleştirilen Ece Seçkin; "Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni destekliyorum… ‘Çizgiyi aştı’ yorumları, midem bulandı" şeklinde konuşmuştu.

BABASI TEPKİ GÖSTERİYOR Öte yandan Ece Seçkin, daha önce yaptığı bir açıklamada babasının bazı elbiselerinden rahatsız olduğunu şu sözlerle anlatmıştı: Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin" diyor.