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        Haberler Magazin Ece Erken'den aşk ilanı: Bırakın şimdilik mutlu olayım - Magazin haberleri

        Ece Erken'den aşk ilanı: Bırakın şimdilik mutlu olayım

        Ece Erken, sevgilisi Sinan Akçıl ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Sosyal medyada aşkını açıkça ilan eden Erken, "İşime, evladıma, aşkıma kendimi verdim. Hor görmeyin, hoş görün lütfen" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 00:55 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:55
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        "Bırakın şimdilik mutlu olayım"
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        Sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenmişti.

        Ece Erken daha önce oğlu Eymen Uçar ile birlikte olduğu bir fotoğrafta Sinan Akçıl'ın yüzünü kalp emojisiyle kapatarak sosyal medyada paylaşmıştı. Ancak bu kez, yüzünü gizlemeden, açıkça aşkını ilan etti.

        Erken, dört yıl önce Akçıl’a "eniştem" diye hitap ettiği video ile gündeme gelen erken paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Dediniz ki, 'üzer' zamana bıraktım. Dediniz ki, 'enişteci bana yürümüş, iltifat etmiş; Ece’yi çok sevmek yasaklanmalıymış.' Canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum, çok gördünüz be! Dediniz ki, 'öleni çabuk unuttun.' üç yıl oldu, bunun zamanı var mı yok mu bilmiyorum. İşime, evladıma, aşkıma kendimi verdim. Hor görmeyin, hoş görün lütfen. Çok mutluyum; en azından şimdilik bırakın mutlu olayım."

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        #Ece Erken
        #sinan akçıl

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