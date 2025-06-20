Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi
Ece Dizdar ile Serdar Orçin, İstanbul'da sahil kenarında düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi
Giriş: 20.06.2025 - 20:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:17
Oyuncu çift; Ece Dizdar ile Serdar Orçin, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
İstanbul’da sahil kenarında açık havada düzenlenen düğün törenine çiftin aileleri, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.
Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in meslektaşları, düğün töreninin her anını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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