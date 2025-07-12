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        Haberler Magazin Ebru Yaşar: En güzelini yapıyorum

        Ebru Yaşar: En güzelini yapıyorum

        Ebru Yaşar, yaz konserleri kapsamında Bodrum'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken tatil anlayışından, kariyer akışına kadar birçok konuda açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:30
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        "En güzelini yapıyorum"
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        Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yaz konserleri kapsamında Bodrum'da sahne aldı. Mekânı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Yazı dolu dolu geçireceğini belirten Ebru Yaşar, hem müzik projelerinden hem de yaz planlarından bahsetti. Yaşar, yaz mevsimini en çok Bodrum’da yaşamayı sevdiğini söyleyerek; "Yaz denince akla Bodrum geliyor. Ben Bodrumcuyum... Bodrum - Çeşme arasında mekik dokuyoruz ama evim burada olduğu için daha çok Bodrum’dayım. Çocuklarla birlikte geliyoruz. Ara ara Çeşme’ye de gidiyoruz. Ülkemizin diğer güzel yerlerini de gezmeye çalışıyoruz, imkân olursa yurt dışına da çıkıyoruz. İnşallah hepimiz için dinlendirici bir yaz olur" dedi.

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        Yaz konserlerinin yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Ebru Yaşa, bu konuda şunları söyledi; "Şu anda Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz. Bu akşam Bodrum sahnesindeyiz, yarın ise Van’dayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği açık hava konserinde sahne alacağım. Sanatçılar olarak şarkılarımızı dilden dile söylemek, insanlarla bir arada olmak istiyoruz. Bu yaz çok güzel geçecek gibi görünüyor."

        Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ebru Yaşar, yaz başında yayınladığı 3 yeni şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi; "Keyfini çıkarıyorum. Yazın başından çıkardık şarkılarımızı. Ben elimden geldiği kadar şarkı çıkarmaya çalışıyorum. Dünyada yapılan bir şeyleri severek yapıyorum. Hani bu işin ilk öncülerinden biri olduğumu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyum. Müziğe gönül vermiş müzisyen arkadaşlarla iş birlikleri yapmayı seviyorum. Onlara elimden gelen her desteği vermeye çalışıyorum."

        Son dönemde müzik piyasasında çıkan şarkıları ve düetleri takip ediyor musunuz? sorusuna ise Ebru Yaşar: "Aslında güzel şeyler yapılıyor. Müzik her zaman var olan devam eden bir şey. Ben verilen bütün emeklere çok saygı duyuyorum. Sanatçı arkadaşlarımı çok seviyorum. Yapmış oldukları iş birliklerini çok taktirle tabii ki takip ediyorum. Ben müziği çok seviyorum. Kendim için dinliyorum bir kere. Sabah kalkıyorum müzik açıyorum, dinlemek istiyorum. Bizim izleyicilerimiz güzel şeyler hak ediyor. Kendi fikrim adına konuşmak istersem, kendi kitlem için her şeyin en kalitelisini ve en güzelini yapıyorum" şeklinde cevap verdi.

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        #Ebru Yaşar

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