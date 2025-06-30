Ebru Yaşar: Bütün enerjim ve sevgimle geldim
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce hayranına seslendi
Bursa Kültür Yolu Festivali’nin ilk günü, Ebru Yaşar’ın Fatih Sultan Mehmet Hastane Alanı’nda bir konser verdi.
Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden Ebru Yaşar, konserinde, yeni şarkıları; 'Affet' ve 'Sanmadan Git'in yanı sıra; 'Cumartesi', 'Kafamın İçi', 'Havadan Sudan', 'Kalmam' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar’ın repertuvarındaki eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu.
Ebru Yaşar sahnede yaptığı konuşmada; "Bütün enerjim ve sevgimle geldim. Çok şükür buluştuğumuz için, çok şanslıyım sizlerin de huzurunda olduğum için. Teşekkür ediyorum" dedi.