Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı

Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uğur Akkuş bugün gözaltına alındı.

HAVALIMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı bugün tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na indi. Uğur Akkuş polis tarafından gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK OLAYINA ADI KARIŞMIŞTI

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı.

ŞALLI: EŞİM İŞİNDEN DOLAYI İFADE VERİYOR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı, kendisinin gözaltında olmadığı belirttiği videosunda, "Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak, hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımızda yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" ifadelerini kullandı.