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        Haberler Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman, tatilde aşk tazeledi - Magazin haberleri

        Ebru Şahin ve Cedi Osman, tatilde aşk tazeledi

        Ebru Şahin ve Cedi Osman, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. Şahin, tatilden paylaştığı romantik karelerle sosyal medyada dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:08
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        Tatilde aşk tazelediler
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        2023'te dünyaevine giren Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, aşk dolu tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

        Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde, İspanya'nın sahil şeridi Costa Brava'da tatil yapmıştı.

        Şimdilerde İzmir Çeşme'de tatil yapan Ebru Şahin, her zamanki gibi keyifli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. Deniz, güneş ve aşk dolu kareleri ise takipçilerinden ilgi görüyor.

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        Ünlü oyuncu, son olarak eşi Cedi Osman’la paylaştığı romantik tatil kareleriyle dikkatleri üzerine çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ebru şahin
        #cedi osman

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