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        Haberler Magazin Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan romantik Amsterdam kaçamağı - Magazin haberleri

        Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan romantik Amsterdam kaçamağı

        Ebru Şahin ve Cedi Osman, tatil için Amsterdam'a gitti. Romantik anlar yaşayan çifte yakın arkadaşları da eşlik etti. Şahin, tatilden kareleri; "Biraz keyif" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 19:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:05
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        Romantik kaçamak
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        2023'te nikâh masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, birlikte tatile çıktı.

        Ebru Şahin ile Cedi Osman, tatil rotası Hollanda'nın başkenti Amsterdam olurken, yakın arkadaşları da tatile eşlik etti.

        Cedi Osman ile Ebru Şahin, tatilleri boyunca romantik anlar yaşadı.

        Ünlü oyuncu, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Ebru Şahin yayımladığı o fotoğraflara; "Biraz keyif" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ebru şahin
        #cedi osman

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