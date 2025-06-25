Ebru Şahin, Abu Dhabi tatilinde
Ebru Şahin, Abu Dhabi tatiline çıktı. Şahin, çöl ve develerle verdiği pozları sosyal medyasında paylaştı
Giriş: 25.06.2025 - 21:59 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:59
Oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın abisi Caner Osman ve eşi Gülden Osman ile birlikte Abu Dhabi tatiline çıktı.
Şahin, çöl ve develerle pozlar verdi.
Oyuncu, tatilinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
Paylaşımında ise, "Geç olsun güç olmasın." ifadesini not düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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