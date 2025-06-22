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        Haberler Magazin Ebru Gündeş, kızı Alara ve eşi Murat Özdemir ile Bodrum'da - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş'in aile boyu alışveriş turu

        Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir, Bodrum'da gece yarısı mağaza açtırarak alışveriş yaptı. Gündeş'in kızı Alara Zarrab da alışveriş turunda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:10
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        Gece yarısı mağaza açtırdı
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Gündeş, eski eşi Reza Zarrab'tan olma kızı 14 yaşındaki Alara Zarrab ve 2024'te evlendiği eşi Murat Özdemir ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.

        Gece geç saatlerde Yalıkavak Marina'ya giden Ebru Gündeş; biri takı, diğeri gözlük mağazasına haber vererek açık kalmasını sağladı.

        Ünlü şarkıcı, Murat Özdemir ve kızı ile birlikte yaklaşık 2 buçuk saat alışveriş yaparak gece saat 03.00 gibi oradan ayrıldı.

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        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanacakları ileri sürülmüştü. Gündeş, ailece çıktıkları alışveriş turu ile böylelikle haklarındaki iddiaları da yalanlamış oldu.

        Ebru Gündeş'in gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Alara'nın annesinin boyuna yaklaştığı görüldü.

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        #ebru gündeş
        #Murat Özdemir

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