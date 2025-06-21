Ebrar Karakurt: Brezilya karşısına 8'de 8 yapmak için çıkacağız

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Güney Kore’yi 3-0 yendi.

REKLAM advertisement1 "ÖNEMLİ VE RAHAT BİR GALİBİYET ALDIK" Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Çok mutluyuz. Bugün Kore karşısında çok önemli ve rahat bir galibiyet aldık. Gün geçtikte performansımız yükseliyor. Bu da takım olarak en başından beri hedeflediğimiz bir şeydi. Umarım yarın da performansımızı devam ettirebiliriz ve Brezilya’ya karşı da rahat galibiyet alırız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, çok iyi iş yaptılar. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mükemmel oynadık" diye konuştu.

GENÇ OYUNCULARA ÖVGÜ Takımdaki genç oyuncuların enerjisinin çok iyi olduğunu ifade eden Karakurt, "Berka, Deniz olsun aramıza yeni katıldılar ama sanki yıllardır takımımızdaki gibiler. Bizi gerçekten saha içinde, saha dışında her zaman enerjilerini veriyorlar. Çok yetenekliler. Hepsi ile gurur duyuyorum. Bugün ikisi de çok iyi iş yaptı. Umarım uzun yıllar milli takım formasını giyerler ve hedefledikleri yerde olurlar" şeklinde konuştu.

"BREZİLYA MAÇINA 8'DE 8 YAPMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ" Brezilya maçı hakkında da konuşan Ebrar Karakurt, "Brezilya, en önemli maçımız. Gerçekten iddialı kadroları var. İyi de oynuyorlar. Biz de iyi oynuyoruz. Başa baş bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Seyircinin desteğiyle daha önde olan takımın bizim olacağını düşünüyorum. Umarım takım halinde çok iyi iş yaparız. Brezilya maçları her zaman keyifli ve çekişmeli oluyor. 8'de 8 yaparsak zaten finallere kalmayı da garantiliyoruz. 8'de 8 için sahaya çıkacağız. Maçı alıp, finallere kalmayı umarım garantileyeceğiz" ifadelerini kullandı.