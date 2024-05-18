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        Haberler Kısayol Eğitim e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak, sınava giriş belgesi nasıl alınır

        e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı ne zaman başlıyor, sınava giriş belgesi nasıl alınır?

        e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı 18 Mayıs Cumartesi yani bugün yapılacak. Emniyet görevlileri dahil 208 kişinin görev alacağı sınava 4 bin 989 aday katılacak. Peki, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:40
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        • 1

          e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı 18 Mayıs günü yapılacak. Binlerce öğrencinin katılacağı sınavda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Sınav 18 Mayıs Cumartesi yani bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek. 46 salonda saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Adaylar saat 13.30'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 3

          E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, sınavın olduğu aynı gün yani 18 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

        • 4

          E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Sınav için giriş belgesi almak istiyorsanız, aşağıdaki linkten ÖSYM'nin web sitesine giderek sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.

          E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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