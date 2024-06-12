E YDS BAŞVURUSU BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Temmuz’da yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/6) İngilizce alanı için başvurular başladı

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e-YDS 2024/9 (İngilizce): Başvuruların Alınması

e-YDS 2024/9 İngilizce alanında; 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 12 Haziran 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.