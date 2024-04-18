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        Haberler Yaşam e- YDS 2024/4 sınavı başvuru tarihi: e- YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        e- YDS 2024/4 sınavı başvuru tarihi: e- YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM sınav tarkviminde e-YDS sınav tarihleri duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) olarak yapılıyor. Peki e- YDS 2024/4 sınavı başvuru tarihi ne zaman? e- YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:22
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        • 1

          e-YDS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. E-YDS 2024/4 sınav tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte e- YDS başvuru tarihleri

        • 2

          e-YDS NASIL BAŞVURULUR?

          Sınav başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilmektedir. Başvuruyu tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

        • 3

          2024 e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

          e-YDS/1 başvuru tarihi: 3-11 Ocak 2024 arası

          e-YDS/1 sınav tarihi: 20 Ocak 2024,

          e-YDS/2 başvuru tarihi: 23 Ocak - 1 Şubat 2024 arası

          e-YDS/2 sınav tarihi: 10 Şubat 2024,

          e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca başvuru tarihi: 8 Şubat - 4 Nisan 2024 arası

          e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınav tarihi: 20 Nisan 2024,

          e-YDS/4 başvuru tarihi: 2-18 Nisan 2024 arası

          e-YDS/4 sınav tarihi: 27 Nisan 2024

        • 4
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