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        Haberler Kısayol Eğitim e-YDS 2024-7 Almanca-Fransızca sınavı ve sonuç açıklanma tarihi: e-YDS Almanca-Fransızca başvuru ekranı

        e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav başvuruları bitiyor' -e-YDS 7 başvuru ekranı

        ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS sınavlarının yedincisi için geri sayım başladı. Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek sınav için başvurular bitmek üzere. İşte, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav ve sonuç açıklanma tarihi ve başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:39
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        • 1

          e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava girecek adaylarım, 'https://ais.osym.gov.tr/' web sitesinden önce sınav ücretini ödemesi ardından başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav ve sonuç açıklanma tarihi ve başvuru ekranı...

        • 2

          E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınavı 26 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Sınav saat 13.45'te başlayacak ve toplamda 180 dakika sürecek.

        • 3

          E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

          Sınav için başvurular 6 Mayıs'ta başlamıştı. Son başvuru günü 16 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

          E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav sonuçları, sınavla aynı gün yani 26 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden açıklanacak.

        • 5

          E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

          Tüm e-YDS sınavlarında adaylardan 950 TL sınav ücreti alınıyor.

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