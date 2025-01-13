Uzun ve yoğun bir eğitim döneminin ardından, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri E-Okul not giriş sisteminin kapanış tarihine dair bilgi arıyor. Tatil hazırlıkları sürerken, hem öğrenciler hem de veliler E-Okul VBS üzerinden notlarını takip etmeye devam ediyor. Peki, E-Okul not girişleri ne zaman sona erecek? İşte yanıtlar ve önemli bilgiler...