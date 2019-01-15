E-Okul ile 4,5,6,7 ve 8. sınıf ile tüm lise (9.,10.,11.,12. sınıf) öğrencilerinin ağırlıklı puan ortalamasını ve alacağı başarı belgesini öğrenebilirsiniz. Örnek verecek olursak; bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her birinden 45,00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 arasında olanlara "Teşekkür", 85,00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.