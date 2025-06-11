e-Okul kapanış tarihi 2025: MEB e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?
Karnelere sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Okul sistemine çevirdi. Notlar ve devamsızlık bilgilerine erişim sağlayan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), karne dönemi yaklaşırken yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca veli ve öğrenci, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini sisteme en geç hangi tarihe kadar yapabileceğini merak ediyor. Detaylar haberimizde...
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Karne heyecanı yaklaşırken öğrenciler ve aileler e-Okul sistemine adeta akın ediyor. Dönem boyunca girilen notlar ve devamsızlık bilgileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edilirken, sistemin ne zaman kapanacağı sorusu gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Özellikle öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri için son tarihin ne zaman olduğu, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...
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E-OKUL KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?
E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam ediyor. Eskiden olduğu gibi not girişlerinin tamamlanmasıyla birlikte sistem kapanmıyor, bu yüzden karne gününe kadar E-Okul ekranı öğrencilere açık kalıyor.
Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran'da karnelerin verilecek olması sebebiyle 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilecek.
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E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.