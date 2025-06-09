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        Haberler Bilgi Yaşam E okul kapanacak mı, ne zaman kapanıyor? E okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır?

        E okul kapanacak mı, ne zaman kapanıyor? E okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır?

        Okulların kapanmasına kısa süre kala e okul VBS veli bilgilendirme sistemine yönelme yaşanıyor. Notlar, devamsızlık durumu, belge bilgileri ve sınav sonuçları gibi pek çok bilgi MEB'in e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğreniliyor. Peki, e okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:01
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        • 1

          E Okul üzerinden sınav tarihleri, notlar, devamsızlık durumu, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor. Bu sene okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Okulların kapanmasına kısa süre kala e okulun kapanıp kapanmadığı araştırılıyor. Peki E okul kapanacak mı, ne zaman kapanıyor? E okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır?

        • 2

          E OKUL KAPANACAK MI?

          E-Okul öğrencilere ve velilere erişimde olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.

          Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

        • 3

          E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

          E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

          E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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