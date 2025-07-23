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        Haberler Bilgi Gündem e-Devlet'ten organ bağışı yapılır mı, nasıl yapılır? e-Devlet organ bağışı yapma ekranı açıldı mı, dijital organ bağışı yasal mı?

        e-Devlet'ten organ bağışlama dönemi! e-Devlet'ten organ bağışı nasıl yapılır?

        Organ bağışını artırmak amacıyla, TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile organ bağışı e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kişi, hayattayken beyan ettiği bağış iradesi esas alınacak. Yeni düzenlemenin Türkiye'de 30 binin üzerinde organ bekleyen hastaya umut olması bekleniyor. İşte, yeni düzenleme hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:43
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        • 1

          Organ bağışını teşvik etmek amacıyla TBMM tarafından onaylanan yeni yasa kapsamında, vatandaşlar artık e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışında bulunabilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, kişinin yaşarken verdiği bağış kararı yasal olarak geçerli sayılacak. İşte, detaylar...

        • 2

          E-DEVLET ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

          TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile organ bağışında 'dijital başvuru' dönemi başladı. Artık vatandaşlar e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunabilecek, kişinin hayattayken beyan ettiği bağış iradesi esas alınacak.

          Ancak şu anda e-Devlet'te gerekli başvuru sayfası açılmadı. Söz konusu özellik önümüzdeki günlerde e-Devlet uygulamasına eklenecek.

        • 3

          ORGANLARINI BAĞIŞLAYAN KİŞİLERİN AİLELERİNE ÖNCELİK TANINACAK

          TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek. Ayrıca bağışçı olan kişilerin eşleri veya birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duyarsa öncelik hakkı tanınacak.

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