e-Devlet'ten organ bağışlama dönemi! e-Devlet'ten organ bağışı nasıl yapılır?
Organ bağışını artırmak amacıyla, TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile organ bağışı e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kişi, hayattayken beyan ettiği bağış iradesi esas alınacak. Yeni düzenlemenin Türkiye'de 30 binin üzerinde organ bekleyen hastaya umut olması bekleniyor. İşte, yeni düzenleme hakkında bilgiler...
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Organ bağışını teşvik etmek amacıyla TBMM tarafından onaylanan yeni yasa kapsamında, vatandaşlar artık e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışında bulunabilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, kişinin yaşarken verdiği bağış kararı yasal olarak geçerli sayılacak. İşte, detaylar...
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E-DEVLET ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile organ bağışında 'dijital başvuru' dönemi başladı. Artık vatandaşlar e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunabilecek, kişinin hayattayken beyan ettiği bağış iradesi esas alınacak.
Ancak şu anda e-Devlet'te gerekli başvuru sayfası açılmadı. Söz konusu özellik önümüzdeki günlerde e-Devlet uygulamasına eklenecek.
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ORGANLARINI BAĞIŞLAYAN KİŞİLERİN AİLELERİNE ÖNCELİK TANINACAK
TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek. Ayrıca bağışçı olan kişilerin eşleri veya birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duyarsa öncelik hakkı tanınacak.
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