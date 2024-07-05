E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
İstanbul Beylikdüzü D-100 kara yolunda kontrolden çıkan bir TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı. TIR'ın çarptığı aydınlatma direği ise yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Feci kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazada TIR sürücü yaralandı.
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İstanbul D-100'de Avcılar mevkisindeki kazanın ardından 2 saat sonra da Beylikdüzü mevkisinde bir kaza meydana geldi.
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Habertürk'ten Orhan Oğuz'un haberine göre kaza, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 kara yolu Ankara istikametinde yaşandı.
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Yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı.
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TIR'ın çarptığı aydınlatma direği de yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kara yolu ve yan yoldaki trafik akışı normale döndü.