Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor: İtalya yolcusu!
Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan Boşnak golcü oyuncu Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oluyor. Boşnak golcünün, İtalya'ya geri dönmesine kesin gözüyle bakılırken masada Bologna ve Fiorentina'nın olduğu aktarıldı
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Edin Dzeko, İtalya'ya geri dönebilir.
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Football Italia'da yer alan habere göre; Bosnalı golcünün yeni adresi Bologna yerine Fiorentina olacak.
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Haberde, Bologna'nın tecrübeli futbolcu için teklif sunduğu ancak transfer yarışında Fiorentina'nın öne geçtiği vurgulandı. Öte yandan Dzeko'nun mor-beyazlı gitmesi durumunda Moise Kean'ın yedeği olacağı yazıldı.
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Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 53 maça çıkan 39 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 21 gol atıp 8 de asist yaptı.
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